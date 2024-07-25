Правильное питание и диета: главные отличия «здоровых образов жизни»

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила отказаться от использования термина "диета" в немедицинских случаях, правильнее говорить о здоровом питании. Об этом она заявила на форуме "Здоровое общество". Что такое здоровое питание, что может сделать сам человек и в чем ответственность государства, "Российской газете" прокомментировал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, президент ФИЦ питания и биотехнологии, академик РАН Виктор Тутельян.

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"Увлечение диетами и термин "диета" вошли в обиход так прочно, что выкорчевать это невозможно. Но диета - это то, что назначает доктор пациенту. А для повседневной жизни мы должны вырабатывать рекомендации по здоровому питанию. Надо убирать термин "диета" и переходить на здоровое питание", - считает Татьяна Голикова.



© РИА Новости

"Действительно, слово "диета" с медицинской точки зрения является частью лечебного процесса, часто очень важной, неотъемлемой частью, - сказал "РГ" Виктор Тутельян. - Мы назначаем ту или иную диету, в зависимости от диагноза пациента, либо для профилактики заболевания. А в большинстве случаев мы говорим о рациональном, сбалансированном или оптимальном питании - это все синонимы".



Понятно, что оптимальное питание всегда учитывает особенности организма и здоровья каждого человека. И все-таки, можно назвать основные принципы здорового рациона? Ведь тогда к нему будет легче прийти.

Виктор Тутельян: Есть два главных закона, которые в идеале должны быть с молоком матери переданы ребенку, и он должен пронести знание этих законов через всю свою жизнь и передать своим детям.

Вы верно сказали, что пол, возраст, особенности здоровья каждого человека должны учитываться при выборе оптимального рациона. Но сейчас я говорю о базовых законах, которые верны и для детей, и для взрослых, и даже для людей преклонного, старческого возраста. Более того, они верны и для будущего ребенка, который получает питание через организм матери.

Если мы хотим долго жить, быть здоровыми, эти законы надо понимать, соблюдать достаточно жестко.

И что это за два закона?

Виктор Тутельян: Первый закон - это соответствие энергетической ценности рациона нашим энерготратам. Мы получаем энергию только с пищей. Это жиры, углеводы, белки, которые разлагаются в нашем организме под действием определенных ферментов в процессе метаболизма, и в результате освобождается энергия, которая нужна нам для поддержания жизнедеятельности во всех ее видах - от умственной деятельности до тяжелого физического труда.

Соответственно, мы должны понимать: будем есть меньше, чем наши потребности в энергии, - организм будет истощаться. Такие периоды были в истории нашей страны, та же блокада Ленинграда, которая для тысяч людей стала смертельным испытанием.

Сейчас трудные годы позади, и у нас противоположная проблема: избыточная калорийность питания.

Мы едим больше, чем нам нужно. Это касается не только россиян, это всеобщая проблема - недаром медики разных стран, как и ВОЗ, говорят об эпидемии ожирения.

Избыточная масса тела связана с большим, чем необходимо, поступлением пищи. Когда избыток энергии не расходуется и откладывается в виде жира.

Вот это первый закон. Соблюдать его и просто, и очень сложно. В принципе, достаточно знать, какова энергетическая ценность нашей еды в калориях, и не перекрывать потребности организма. Проще говоря - не переедать.

Достаточно иметь весы, регулярно взвешиваться и измерять объем талии, - и контролировать состояние организма. Если совсем упрощенно - смотрим за своим гардеробом, если одежда становится тесновата, если ремень приходится застегивать на "лишнюю" дырку, - надо срочно принимать меры.

Ну, и еще один критерий для контроля: взгляды лиц противоположного пола. Да-да. Когда ты в норме, когда все хорошо, ты выглядишь привлекательно, и это всегда отражается во взглядах незнакомых людей.

Вы сказали "просто и сложно". В чем сложность?

Виктор Тутельян: Это наша психология. Мы генетически устроены так, что запасаем любую лишнюю калорию на случай, если вдруг наступит голодный период. А доступность еды сегодня такая, с которой не сталкивались ни наши родители, ни, тем более, предыдущие поколения.

Едим намного больше - потому что это удовольствие, заедаем стрессы - потому что еда - самый простой источник удовольствия.

И без сознательной работы над собой, чтобы осознать, что есть проблема, что нужно менять отношение к жизни и к еде как части жизни, - ничего не получится.

А какой второй закон?

Виктор Тутельян: Второй закон, пожалуй, посложнее. Это соответствие химического состава рациона нашим физиологическим потребностям в пищевых веществах и биологически активных веществах.

Чтобы мы были здоровы, нам нужно получать порядка 200-300 различных химических соединений, и мы их в том или ином объеме получаем с пищей - иногда в достаточном количестве, иногда нет.

Из этих сотен веществ примерно 30-40 - это так называемые незаменимые, или эссенциальные. То есть это такие вещества, которые организм не может выработать сам, единственный источник их поступления - то, что мы едим и пьем. Если они есть в рационе и в достаточном количестве, мы здоровы. Если же мы чего-то недополучаем, мы болеем и в крайней ситуации можем умереть.

Самый простой пример: витамин С, простое вещество, органическая кислота. Если мы получаем витамин С, мы здоровы. Если нет, начинается куча проблем и смерть.

И таких незаменимых витаминов 12, и каждый несет с собой определенные функции, и в случае дефицита возникают те или иные нарушения в нашей жизненной деятельности. А еще есть минеральные вещества, микроэлементы, биологически активные соединения, на которые еще 20 лет мы вообще не обращали внимания, а теперь понимаем, насколько они важны.

Поэтому рационы здорового питания, которые мы предлагаем, учитывают все наши потребности.

Что делать обычному человеку, который хочет, чтобы еда была здоровой?

Виктор Тутельян: Одно из главных правил - максимально разнообразное питание. Обеспечивающее поступление в организм максимального количества питательных веществ.

Но жизнь такова, что мы постоянно должны пройти между Сциллой и Харибдой: с одной стороны, нам нужно есть меньше для того, чтобы быть изящным и красивым, с другой стороны, больше, чтобы получить в достаточном объеме эти вот минорные компоненты пищи. Беда в том, что многие современные продукты, особенно если мы говорим о еде промышленного производства, многими питательными веществами обеднены.

Как выйти из этой ситуации? Если говорить о конкретном человеке, всегда можно проверить его состояние, посмотреть, есть ли какие-либо дефициты и скорректировать рацион питания, назначить биологически активные добавки.

А если говорить более глобально, мы должны создавать определенный прессинг на нашу пищевую промышленность, которая быстро отзывается и создает продукты специализированного профилактического диетического питания и лечебного питания. Создание таких обогащенных, специализированных продуктов, которые отвечали бы нашим потребностям, сделало бы нашу жизнь намного проще.

Сегодняшние технологии позволяют уменьшить калорийность продукта, конечно, сохранив его вкусовые качества, и одновременно обогатить нужными витаминами и минералами. Вот это тенденция развития пищевой промышленности.

Но тут важно, очевидно, важно образовывать население? Чтобы люди выбирали то, что полезно, а не то, что дразнит вкус - жирное, сладкое?

Виктор Тутельян: Да, мы должны формировать вот эту потребность у населения, но пока в этом у нас большой пробел. Знания надо давать уже с момента рождения и даже раньше, с момента зарождения. Потому что в первые дни беременности, если будущая мама испытывает дефицит в некоторых веществах, она может нанести фатальный урон своему будущему ребенку.

То, что сейчас задачу такого просвещения мы обсуждаем на уровне правительства, то, что об этом говорит вице-премьер Татьяна Алексеевна Голикова, - это очень важно. В нашем институте мы создали образовательный кластер, и мы готовы проводить обучение в области здорового питания для разных групп населения.