Терапевт рассказал, почему малина так полезна для мужчин

В России наступило время малины. Врач-терапевт Елена Киселева рассказала, чем она полезна.

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«Костянки малины — именно так называются плоды этого растения — содержат около 11% разных сахаров, а именно глюкозу, фруктозу, пентозу, некоторые белковые и пектиновые вещества, слизь; 1–2% органических кислот, в том числе винную и салициловую, некоторые спирты (винный, например) и другие вещества. 0,3% состава приходится на дубильные вещества. В косточках также содержатся эфирные масла — до 22%», — сказала она.



Помимо этого в малине содержится множество витаминов — как водорастворимых (С, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9), так и жирорастворимых, например А, альфа-каротин, бета-каротин, Е,К) и минералов, которыми богата эта садовая культура (кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, медь, марганец, селен), пишут Известия.

«Свежая малина полезна для кожи и волос. Употребление ягоды способствует повышению упругости кожи, улучшается цвет лица, уменьшается пигментация, замедляется процесс старения, а также укрепляются и восстанавливаются волосы. Считается, что при употреблении малины сглаживается предменструальный синдром, уменьшается выраженность болевого синдрома во время менструации. Фолиевая кислота вместе с железом способствует поддержанию уровня гемоглобина, малину полезно употреблять во время беременности. Чай из малины положительно влияет и на работу кишечника: уменьшает спастические боли, способствует регулярному стулу», — сказала Киселева.



Полезна малина и для мужского организма, положительно влияя на потенцию. Считается, что малина способствует профилактике простатита. Малина является прекрасным мочегонным средством и способствует уменьшению отеков, а также снижает артериальное давление, добавила собеседница издания.

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