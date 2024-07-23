Какие продукты особенно полезны для здоровья?

Есть несколько полезных для здоровья продуктов, которые стоит добавить в рацион. Например, оливковое масло и тыквенные семечки. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.

Также в этот список можно добавить гречку - это одна из наиболее полезных круп. В ней много клетчатки, которая очень полезна для пищеварения. Сбалансированный витаминно-микроэлементный состав гречки помогает укрепить стенки кровеносных сосудов. Особенно полезна людям с варикозным расширением вен.

Оливковое масло входит в рацион жителей Испании, Италии, Греции и других регионов Южной Европы. При этом население этих стран занимает лидирующие места в рейтинге ожидаемой продолжительности жизни. Польза оливкового масла велика, поскольку в нем содержится большое количество омега-3 и омега-9 олеиновой кислоты. Продукт обладает противовоспалительным действием благодаря антиоксидантам. Стоит выбирать масло «extra virgin», то есть холодного отжима, в нем больше пользы для организма.

Тыквенные семечки полезны для пищеварительной системы благодаря содержанию в них клетчатки. Если часто употреблять тыквенные семечки, в результате нормализуется стул и ускоряется метаболизм. В продукте много растительного белка, который стоит есть тем, кто хочет похудеть, но желает сберечь мышечную массу.

Также эксперты советуют употреблять зеленые овощи. В особенности людям, ведущим сидячий образ жизни. Зеленые овощи способствуют омоложению организма, поэтому их необходимо есть тем, кто стремится сбросить лишний вес.