Гастроэнтеролог рассказал о пользе овощей с дачи

Овощи с дачи богаты важными питательными веществами, стимулирующими стабилизацию микробиома и правильную работу кишечника, поделился врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов в беседе с РИАМО. По его словам, в них содержатся необходимые человеку витамины и минералы.

© РИА Новости

"Овощи являются полезными практически для всех людей, особенно если они выращены в той же климатической зоне, где человек проживает. Овощи содержат важные питательные вещества, такие как минералы, витамины, углеводы, белки, растительные жиры, а также растительные волокна", — отметил гастроэнтеролог.



Он добавил, что в огурцах — много воды и клетчатки, которые способствуют пищеварению, а также калий, натрий, кальций, магний и витамин С. В белокочанной капусте содержатся витамины С, В1, В2 и К, однако из-за сочетания грубых пищевых волокон и сырой серы этот овощ тяжело переваривается, поэтому лучше употреблять его умеренно и в квашенном виде.

В помидорах много витаминов А и С и антиоксидантов, защищающих клетки от повреждений, однако они в больших количествах могут обострить хронические болезни органов пищеварения, главным образом панкреатита. При этом свежие помидоры составляют рацион для диабетиков и больных ожирением как малоуглеводистые и малокалорийные продукты, подчеркнул врач.

"Что касается картофеля, то он содержит много крахмала и клетчатки, что помогает улучшить работу кишечника. Он также богат витаминами С и В6. Соотношение калия и натрия в картофеле способствует дегидратическим свойствам клубня. Для еды лучше использовать в запеченном виде с кожурой, так меньше теряется полезных свойств", — объяснил Неронов.



Репчатый лук содержит антиоксиданты и флавоноиды, а также витамин С и серу, укрепляющие иммунную систему. Однако свежий, жареный лук и его сок нельзя употреблять при панкреатитах, язве желудка и заболеваниях почек, подытожил гастроэнтеролог.

Диетолог депздрава Москвы Антонина Стародубова ранее рассказала, что орехи, бобовые, каши, фрукты и овощи полезны для обмена веществ. По ее словам, эти продукты являются источниками пищевых волокон, которые нужны для нормальной работы ЖКТ.