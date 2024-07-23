Тренеры рассказали, можно ли сжигать по 1000 ккал в сутки

Благодаря сжиганию большого количества калорий можно ускорить потерю веса, улучшить состояние сердца, общую физическую форму. Также это позволит увеличить скорость обмена веществ. Но важно подходить к этому с умом.

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Калории в пище дают организму энергию, которая необходима для поддержания жизни. Избыток этой энергии хранится в виде жира. Когда же вы получаете калорий меньше, чем потребляете, то сжигается жир.

На расход калорий влияют несколько факторов. Среди них — базальный уровень метаболизма (BMR), то есть количество калорий, необходимое организму для поддержания основных физиологических функций в состоянии покоя.

По данным Национальной академии спортивной медицины, общий ежедневный расход калорий состоит из BMR, умноженного на показатель физической активности. Существенно влияют на ежедневное сжигание калорий и такие факторы, как возраст, вес, пол и уровень активности.

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На самом деле сжигать 1000 калорий в день вполне реально. Однако шансы на это сильно различаются в зависимости от уровня вашей физической подготовки и типа телосложения. К примеру, физически активным людям или тем, у кого крупные тела или больше мышц, может быть сжигаться 1000 калорий проще, чем тем, кто ведет малоподвижный образ жизни, имеет меньшие размеры тела или не имеет мышечной массы.

Типичная силовая тренировка поможет сжечь в среднем от 300 до 400 калорий за час. 60 минут бега избавят вас от 600−700 калорий. То есть в целом вам придётся заниматься не менее двух часов, чтобы сжечь 1000 ккал. Если у вас не очень хорошая физическая подготовка, то лучше сначала не тренируйтесь два часа подряд.

Кроме того, высокоинтенсивные упражнения обычно сжигают больше калорий. Для многих людей вообще сжигание 1000 калорий может потребовать сочетания упражнений и физической активности, распределённых в течение дня, а не одной продолжительной тренировки.