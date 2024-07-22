Углеводная зависимость: четыре способа с ней справиться

Для поддержания правильной работы всех систем организма необходимо придерживаться баланса поступления белков, жиров и углеводов, однако часто углеводов в нашем рационе куда больше всего остального, что нередко приводит к зависимости. Нутрициолог Вера Антипенко рассказала, какие причины вызывают углеводную зависимость и как ее побороть в максимально сжатые сроки.

© РИА Новости

Что такое углеводная зависимость

Если мы говорим о продуктах с высоким содержанием простых углеводов, то к ним в основном относят соки, мучное и сладости. Увлечение такими продуктами очень быстро вызывает привыкание. Но есть и сложные углеводы, которые необходимы организму. Они содержатся в овощах, фруктах и крупах. К слову, сложные углеводы безопасны. Неприятность простых углеводов в их стремлении окислить организм, из-за чего портится кожа, а также повышается гормон стресса.

Как понять, что у вас развивается углеводная зависимость

Одним из самых ярких признаков наш эксперт называет желание как можно быстрее употребить что-то сладкое.

Вера:

«В дополнение вы можете постоянно чувствовать усталость».



Люди, заедающие стресс, относятся к группе зависимых от простых углеводов.

Как избавиться от углеводной зависимости

Коррекция питания

Первое, с чего нужно начать, — скорректировать свой рацион. Вера: «Не стоит резко отказываться от привычных продуктов, тем не менее необходимо постепенно снижать их количество в меню. Так вы не дадите организму дополнительный повод для стресса».

Не забываем про скрытый сахар

Многие продукты, на которые вы и подумать не могли, содержать приличное количество сахара. Тот же хлеб. Нутрициолог рекомендует тщательно изучать состав продукта, прежде чем добавлять его в корзину.

Больше воды

О пользе чистой воды для организма мы говорили много раз, но при углеводной зависимости вода просто необходима как часть восстановления.

Вера:

«Вода ускоряет метаболизм, помогает избежать обезвоживания и не дает скакать инсулину».



Физическая активность

Ничто так не помогает бороться со стрессом, как тренировки. Заедая стресс, очень сложно заставить себя скорректировать привычки и приложить усилия в фитнес-зале, однако привычка бороться со стрессом в зале поможет вам не только получить идеальную форму, но и избежать сбоев в организме, чего не получится добиться постоянным заеданием.