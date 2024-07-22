Как избавиться от дряблости рук: тренер дал простые рекомендации

Чтобы убрать дряблость на руках, достаточно иметь желание, и две пол-литровые бутылочки с водой. Об этом «Клопс» рассказал тренер по функциональной подготовке, мастер спорта международного класса Евгений Иноземцев.

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Дряблые руки — эстетическая проблема, которая приходит с возрастом. Бороться с жировыми отложениями можно и в домашних условиях.

«Чтобы проработать плечи, бицепсы и трицепсы, подойдут любые подручные средства. Вместо гантелей, например, используйте ёмкости с водой по 0,5 или литровые», — прокомментировал Иноземцев.



Для домашних тренировок эффективны и специальные резинки с рукоятками, продающиеся в спортивных магазинах.

Как делать упражнение

Количество повторений во многом зависит от уровня физической подготовки и возможностей человека.

«Кому-то и 30 секунд будет тяжело. Поэтому я рекомендую делать упражнения до своего максимума, то есть насколько хватит сил», — подчеркнул мастер спорта.



В тренировке должно быть минимум три подхода. Но лучше, если получится сделать четыре. Как говорят профессионалы: один разминочный, три — основные, отметил Евгений Иноземцев.

После занятий можно воспользоваться специальными массажными мочалками и кремами для восстановления тонуса кожи.

Чтобы быстро добиться результата — подтянуть мышцы на руках — нужен индивидуальный комплекс упражнений и точное время тренировки. А их может подобрать только специалист.

«Во многих фитнес-клубах первое занятие бесплатное, как раз для ознакомления», — пояснил тренер.



После того как вам всё правильно покажут и расскажут, вы сможете самостоятельно следовать программе тренировок дома, заключил Иноземцев.

Тренер рассказал, какие упражнения помогут быстро накачать пресс.