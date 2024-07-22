Позиция, в которой вы спите, влияет на работу мозга и остроту ума

Согласно исследованиям, положение, в котором вы спите, может влиять на повседневные функции вашего организма, которые, в свою очередь, влияют на работу мозга, в том числе — на память. Чтобы сохранить максимальную остроту ума, никаких специфических поз не требуется.

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«Сон на боку, особенно на левом боку, считается полезным по нескольким причинам, особенно в отношении когнитивного здоровья», — объяснил сомнолог Крис Аллен в интервью изданию Parade. «Хотя точные данные о людях еще не получены, исследования на животных показывают, что сон на боку может ускорить выведение отходов из мозга на 25% по сравнению с другими позами, а значит, сон на боку может играть решающую роль в поддержании когнитивного здоровья в долгосрочной перспективе», — считает невролог, нейробиолог Стив Лорей.



И да, вам мозг действительно проводит уборку по ночам.

Исследования показывают, что глимфатическая система — она же система очистки мозга от шлаков — отвечает за удаление бета-амилоида, фрагмента белка, который связан с болезнью Альцгеймера. Положение во время сна как раз таки влияет на движение крови и спинномозговой жидкости через мозг, а сон на боку может улучшить ее выведение.