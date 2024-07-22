Можно ли плавать сразу после еды?

Бытует мнение, что идти плавать сразу после еды – опасно. Нужно подождать порядка 30 минут перед тем, как прыгнуть в бассейн или водоём. Специалисты говорят, что это устаревшее мнение: опасности в плавании после еды нет. Только для тренировок это может иметь значение.

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Опасение, связанное с плаваньем сразу после еды, вызвано таким убеждением: поскольку кровь после еды перенаправляется к желудку для переваривания пищи, а не к мышцам, сил для движения в воде может не хватить, и есть риск утонуть. На самом деле, говорит доктор Мэтью Баджетт из Кливлендской клиники, который занимался плаванием, кровь приливает к мышцам и после еды в достаточном количестве. Поэтому нет особой необходимости выдерживать 30-минутный перерыв.

Наоборот, важно перед купанием утолить жажду, особенно, в солнечные дни. Во время плавания также может случиться обезвоживание, которое приводит к мышечным спазмам. При этом, находясь в воде, человек не всегда может оценить, как он потеет и теряет воду – это нужно учитывать.

Для любительского плавания время погружения в воду после еды значения не имеет, однако, люди, которые идут в бассейн или на открытую воду тренироваться – обычно дают время пище перевариться. Также, как бегуны не выходят на тренировку на полный желудок.