Ученые назвали овощ для улучшения состояния кожи и иммунитета

Ученые назвали чудо-продукт, который окажет положительное влияние на здоровье кожи и организма. Для этого нужно регулярно употреблять морковь. Результаты исследования опубликовал портал StudyFinds.

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Выяснилось, что даже небольшое количество моркови в рационе три раза в неделю может существенно повысить уровень каротиноидов в коже. Участие в исследовании приняли 60 молодых добровольцев. Испытуемых разделили на несколько групп, у которых в течение четырех недель был свой определенный рацион. Так, одни добровольцы ели яблоки, другие — 100 граммов молодой моркови, третьи — витаминные добавки с бета-каротином, а четвертые — морковь с витаминами.

У испытуемых, которые регулярно ели морковь, на 10 процентов увеличился уровень каротиноидов в коже. В то же время у участников, которые употребляли морковь и поливитамины, этот показатель вырос на 21,6 процента. Ученые подчеркнули, что увеличение уровня каротиноидов улучшает внешний вид кожи, усиливает ее антиоксидантную защиту, положительно влияет на иммунитет и снижает риск развития хронических заболевании, передает StudyFinds.

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