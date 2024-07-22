В чем польза какао для здоровья

На протяжении всей истории натуральное какао использовалось в религиозных практиках. Также известно, что эти бобы обладают полезными для тела и ума свойствами.

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Главное преимущество какао для физического здоровья — это способность повышать уровень энергии и улучшать концентрацию. Научно доказано, что такими свойствами обладают теобормин и теофиллин.

Благодаря употреблению сырого какао вы сможете снизить кровяное давление, улучшить работу мозга, пищеварение, кровообращение, дыхание.

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Также какао считается источником калия, магния, кальция, меди, цинка. Оно полезно для кожи, зубов.

Благодаря антиоксидантам в какао вы уменьшите воспаление, защитите организм от свободных радикалов, сохраните энергичность и молодость. Весь секрет в наличии в этом продукте полифенолов.

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