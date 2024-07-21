Эндокринолог рассказал, сколько можно съедать яиц на завтрак

Выяснилось, сколько яиц можно съедать на завтрак
Привычные для первого приема пищи яйца не столь безобидны. Как отметила врач-эндокринолог, заведующая эндокринологическим отделением Одинцовской областной больницы Марина Кондратова, употреблять их стоит в ограниченном количестве
По ее словам, за завтрак можно съедать два или три яйца.
«Соответственно, приготовленные без использования растительного масла и жира», - добавила Кондратова.
При этом врача порекомендовала есть на завтрак каши, пишет РИА Новости. Но не абы какие, а те, что готовятся из круп минимум 15-20 минут.
Ранее "Свободная Пресса" сообщала, что каждый день человеку без вреда для здоровья можно употреблять не более одной столовой ложки майонеза. Об этом заявила доцент кафедры биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Института биотехнологии и глобального здоровья Екатерина Вольнова.