Произвела фурор, но какой ценой: в Сети оценили диету Майли Сайрус

Появление певицы и актрисы Майли Сайрус на музыкальной премии «Грэмми» весной этого года произвело фурор в социальных сетях и СМИ. Поклонники очень довольны внешним видом своего кумира.

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Оказывается, что Сайрус уже долгое время придерживается строгой диеты, которая помогает ей сохранить форму. Издание The Mirror пишет, что рацион звезды состоит практически на 90 процентов из овощей. На завтрак она употребляет зеленый смузи, на обед — помидоры, кукурузу, чечевицу, авокадо, а на ужин — цукини, лук и простые цельнозерновые макароны. В качестве перекуса звезда использует одно печенье и клубнику.

Поклонники заявили, что такое питание — настоящая пытка. Мало того что рацион в целом не является разнообразным, так в нем, очевидно, наблюдается дефицит белка, который очень важен для организма.

«Ужин выглядит таким унылым»; «Я бы умерла с голоду»; «Лучше быть полнее, чем питаться таким образом», — цитирует пользователей издание.



Певица же утверждает, что дело совсем не в весе. По ее словам, у нее непереносимость огромного количества продуктов, поэтому такая строгая диета ей необходима для поддержания здоровья.

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, как диета влияет на характер человека. По ее словам, раздражительность и нервозность практически всегда сопровождают тех, кто начинает резко ограничивать себя в еде и менять пищевые привычки.