Мужская фертильность: какие продукты ее повышают

Ученые из Падуанского университета в Италии обнаружили, что соблюдение средиземноморской диеты может повысить подвижность и количество сперматозоидов.

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Средиземноморская диета

Средиземноморская диета — это тип питания, который традиционно практикуется в странах Средиземноморья. Она включает в себя большое количество овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, рыбы и бобовых, а также ограниченное количество красного мяса, молочных продуктов и сладостей.

Исследователи проанализировали данные о пищевых привычках и качестве спермы около 300 мужчин в возрасте от 18 до 40 лет. Они обнаружили, что у мужчин, рацион которых соответствовал средиземноморской диете, количество сперматозоидов было на 10% выше, а их подвижность — на 20% выше, чем у мужчин, которые придерживались других диет.

Полезные компоненты

Ученые считают, что эти результаты связаны с высоким содержанием в средиземноморской диете полезных жиров, омега-3 жирных кислот и полифенолов. Омега-3 жирные кислоты содержатся в рыбе и орехах, а полифенолы — во фруктах, овощах и цельнозерновых продуктах. Полифенолы обладают антиоксидантными свойствами, которые могут помочь защитить сперматозоиды от повреждения свободными радикалами —нестабильными молекулами, которые могут разрушать клетки организма.

Авторы исследования отмечают, что изменение рациона может быть эффективной неинвазивной стратегией для повышения мужской фертильности.

Рекомендации для мужчин, желающих улучшить качество спермы

Чтобы повысить качество спермы, мужчинам рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций:

Соблюдайте средиземноморскую диету.

Ешьте больше рыбы, орехов, овощей и фруктов.

Ограничьте употребление красного мяса, молочных продуктов и сладостей.

Откажитесь от курения и употребления алкоголя.

Достаточно отдыхайте и занимайтесь спортом.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете улучшить свои шансы на зачатие ребенка.