Как снизить риск рака груди с помощью упражнений и питания

Диета, богатая питательными веществами и антиоксидантами, совместно с регулярной физической активностью снижает риск развития рака молочной железы. Об этом сообщила врач индийского онкоцентра Решма Пураник.

Противораковая диета

Диета, богатая фруктами, овощами, цельными зернами и постными белками, обеспечивает организм необходимыми питательными веществами и антиоксидантами, которые влияют на общее состояние здоровья. Об этом доктор рассказала журналу Times of India. Онколог рекомендует составлять рацион из полезных жиров, которые содержатся в орехах, семенах, авокадо и оливковом масле.

По словам врача Решмы Пураник, потребление алкоголя, наоборот, повышает риск развития рака груди. Она советует сократить потребление алкоголя до одного бокала в день, так как даже умеренное потребление алкоголя может повысить уровень гормонов и способствовать развитию раковых клеток.

Упражнения против рака

Индийский врач отметила, что быстрая ходьба, бег трусцой, плавание и езда на велосипеде помогают поддерживать здоровый вес и сводить к минимуму риск рака груди. Кроме того, физическая активность снижает уровень эстрогена и инсулина, оба влияют на развитие рака молочной железы.

Ранее лондонский онколог Питер Хапер назвал виды спорта, которые помогают предотвратить раковые заболевания. К ним относятся бег, ходьба, плавание, езда на велосипеде и игра в теннис. По словам Харпера, умеренные и интенсивные физические нагрузки стимулируют иммунную систему, которая защищает организм от раковых клеток благодаря Т-лимфоцитам. При этом врач предупредил о важности перерывов в тренировках, так как непрерывные занятия спортом могут, наоборот, ослабить иммунитет.