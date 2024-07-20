Девять недорогих продуктов, которые хорошо влияют на мозг

Положительный эффект на работу мозга оказывают зелень, цельнозерновые крупы, семена, орехи, ягоды, бобовые и крестоцветные культуры, специи и чай. Эти продукты на 53% снижают риск развития деменции, сообщили нейрохирурги Айша и Дин Шерзаи.

Зелень

Регулярное употребление листовой зелени, такой как салат, шпинат или капуста, может способствовать улучшению когнитивных функций у пожилых людей. Исследования показывают связь между ежедневным потреблением хотя бы одной порции этих продуктов и лучшими показателями в тестах на рабочую память, пространственную ориентацию и понимание. Ученые считают, что фолиевая кислота, нитраты и лютеин, содержащиеся в зеленых листьях, могут оказывать нейропротекторное действие, передает «Ридус» информацию от Шерзаи.

Ягоды

Полстакана ягод в день может оказывать значительное положительное воздействие на здоровье клеток организма. Черника, малина и клубника содержат химические соединения, которые способствуют поддержанию нормальной работы клеток и могут снижать окислительный стресс. Этот процесс ассоциируется с ухудшением когнитивных функций. Однако для подтверждения связи между употреблением ягод и улучшением функций мозга требуются дополнительные научные исследования.

Бобовые

Бобовые культуры, включая чечевицу, черную фасоль и нут, также приносят пользу функционированию мозга. Растительные белки, содержащиеся в бобовых, положительно влияют на стареющий мозг. Эксперты предполагают, что высокое содержание витаминов группы В в бобовых играет важную роль в поддержании здоровья нервной системы.

Орехи

Орехи ценятся за содержание питательных веществ, которые способствуют улучшению здоровья сосудов и снижению воспалительных процессов. Грецкие орехи особенно популярны у сторонников здорового питания и тех, кто стремится к долголетию, поскольку они содержат омега-3 жирные кислоты, необходимые для работы мозга.

Цельнозерновые крупы

Цельнозерновые крупы, такие как овес, булгур, кукуруза, просо, киноа и коричневый рис, демонстрируют связь с замедлением когнитивных нарушений. Эксперты считают, что противовоспалительные свойства цельных зерен оказывают положительное влияние на здоровье. Кроме того, цельные зерна помогают в предотвращении таких серьезных заболеваний такие, как диабет и болезни сердца, которые могут негативно влиять на когнитивные способности за счет ухудшения состояния сосудов.

Специи и травы

Куркума выделяется среди приправ благодаря своим противовоспалительным свойствам и потенциальному влиянию на улучшение когнитивных функций. Она часто упоминается экспертами как пример полезной для мозга специи. Корица также приносит пользу за счет противовоспалительного действия. Также перец, включая черный, не только улучшает усвоение питательных веществ, но и оказывает непосредственное нейропротекторное воздействие.

Крестоцветные культуры

Крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная капуста и брюссельская капуста, известны своими полезными свойствами для улучшения кровообращения. Регулярное употребление этих продуктов поможет замедлить ухудшение когнитивных функций. Кроме того, они признаны эффективным средством профилактики рака и снижения риска инсультов.

Семена

Семена, например, орехи и семечки, содержат множество важных для здоровья мозга компонентов. Они богаты клетчаткой, полезными жирами и необходимыми витаминами и минералами. Особенно ценным является содержание в семенах жирных кислот омега-3, которые известны своими положительными эффектами на когнитивные способности.

Чай

Чай, благодаря своему богатому составу растительных соединений, может оказывать положительное влияние на здоровье мозга в долгосрочной перспективе. Эти соединения способствуют устранению воспаления, которое является одним из признаков слабоумия, и могут стимулировать нейротрансмиссию.