Врачи предупредили о вреде набирающей популярность диеты

В Интернете набирает большую популярность так называемая «львиная диета». Её автор – блогер Михайла Петерсон, имеющая большой успех в продвижении здорового образа жизни, но у которой отсутствует медицинское образование.

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Суть данной диеты заключается в том, что человек копирует меню льва. В частности, блогер рекомендует своим последователям есть только красное мясо и пить воду, добавляя к ним соль.

Петерсон уверяет, что такой режим питания устраняет риски развития множества аутоиммунных и хронических заболеваний, в том числе усталость и депрессию, угревую сыпь и даже синдром раздраженного кишечника.

Однако врачи по всему миру предупредили об опасности «львиной диеты», указав на, что блогер основывается исключительно на свой личный опыт, передаёт сайт газеты «Спорт-Экспресс».

По словам специалистов, в диете Петерсон отсутствуют продукты с содержанием углеводов. Они, как известно, перерабатываются организмом в глюкозу, которая необходима для работы головного мозга.

«Только из мяса получать все важные микроэлементы человек не сможет. Поэтому «львиная диета» может крайне негативно отразиться на самочувствии и концентрации внимания, а в тяжёлых случаях приводит к развитию кето-гриппа», – заявляют врачи.



Как ранее сообщала «Свободная Пресса», доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила о смертельной опасности популярной диеты.