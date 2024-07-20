Врач дала несколько советов дачникам

Врач-диетолог Ольга Перевалова посоветовала россиянам, как провести время на даче с пользой. Интервью со специалисткой опубликовал портал Pravda.Ru.

Перед тем как заняться обработкой дачного участка, Перевалова порекомендовала себя подготовить: сразу после пробуждения сделать зарядку в кровати, помассировать уши, ног, глаза, голову.

«Очень полезно раздувать щеки. Потянитесь во все стороны, сделайте такое упражнение, как будто вы идете. После того как вы подготовили свое тело, можно вставать и приступать к работе», — сказала она.



Также полезно будет сделать растяжку во время работы на грядках. Тем, у кого болит спина, врач посоветовала намазать ее кремами или мазями, снимающими боли, гипертонус, зажимы, и надеть пояс.

Также Перевалова призвала надевать перчатки или мазать руки кремом при обработке участка.

«Избавиться от земли и грязи под ногтями поможет лимон. Разрежьте его пополам и подержите в нем минут пять все пальцы. Результат вас удивит и обрадует — ногти станут чистыми, светлыми и, главное, живыми», — отметила она.



Чтобы не отравиться на даче, по словам Переваловой, нужно следить за свежестью продуктов в холодильнике и мыть фрукты, овощи и ягоды, собранные на участке.

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