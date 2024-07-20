Какие продукты предотвращают рак

Многие патологии в организме человека тесно связаны с питанием, и некоторые продукты могут сыграть ключевую роль в профилактике рака. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова. По ее словам, чтобы снизить риск возникновения онкологии, следует употреблять чеснок, чай, томаты и брокколи.

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«Важным в питании человека является чеснок. Он содержит соединения, предохраняющие от рака, особенно от рака кожи, толстой кишки и легких», — сказала Сухорукова изданию «Подмосковье сегодня».



Она добавила, что овощи, такие как брокколи, цветная и брюссельская капуста содержат изотиоцианат, который обладает сильными антиоксидантными свойствами и снижает риск рака груди и других видов рака.

По словам гастроэнтеролога, зеленый чай обладает противораковыми свойствами, препятствуя развитию рака толстой кишки, печени, молочной железы и простаты. Предотвращающих патологии легких являются продукты богатые оникопином, например томаты, добавила врач.

Ранее исследование американских ученых, опубликованное в журнале «Nature Reviews Microbiology», показало, что избыточное употребление жирного мяса, фастфуда, сладких напитков и жирных молочных продуктов может привести к развитию воспалительных заболеваний кишечника и колоректального рака. Исследователи обнаружили, что пациенты, испытывающие боли в кишечнике и ЖКТ, часто потребляли фастфуд и жирное мясо.