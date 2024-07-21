Эксперты назвали десять главных преимуществ клюквы для здоровья

Эксперты назвали 10 главных преимуществ клюквы для здоровья
Клюква — отличный источник антиоксидантов и питательных веществ. Эксперты назвали 10 самых полезных свойств этой ягоды для здоровья.
- Борьба с бактериальными инфекциями. Клюква содержит противовоспалительные природные антиоксиданты, которые эффективны против бактериальных инфекций, включая бактерии H. pylori (поражает слизистую оболочку желудка). Также это вещество может предотвратить инфекции мочевыводящих путей у женщин;
- Улучшение состояния больных диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Клюквенный сок снижает артериальное давление, триглицериды и концентрацию глюкозы в крови, а также уровень воспаления. Флавоноиды в ягоде также способствуют снижению уровня холестерина и риска сердечных заболеваний, таких как атеросклероз;
- Борьба с раковыми клетками и укрепление иммунитета. Исследования показывают, что экстракты клюквы являются мощным источником антиоксидантов, которые могут бороться с раком печени, груди, простаты, яичников, толстой кишки и полости рта. Антиоксиданты и высокая доза витамина С также могут укреплять иммунную систему и защищать от простуды и гриппа;
- Улучшение здоровья полости рта. Клюква может предотвратить проблемы с зубами, такие как гингивит, заболевания дёсен, кариес и образование зубного налёта. Натуральные соединения в ягоде, известные как полифенолы, могут бороться с пародонтитом и образованием зубного налёта;
- Улучшение пищеварения. Клетчатка в клюкве помогает предотвратить желудочно-кишечные заболевания. Она действует как пробиотик;
- Улучшение состояния кожи и волос. Мощные антиоксиданты в ягоде могут бороться со старением и защищать кожу от прыщей и фурункулов. Высокая доза витаминов А и С помогает предотвратить выпадение волос и способствует росту новых. Противогрибковые и антисептические свойства клюквы способны улучшить состояние кожи головы и избавить от перхоти;
- Помощь в снижении веса. Клетчатка в клюкве стимулирует метаболизм и способствует потере веса;
- Улучшение здоровья почек. Питательные вещества в клюкве, например, лимонная кислота, могут улучшить здоровье почек и мочевого пузыря, а также предотвратить образование камней в органе;
- Улучшение здоровья костей. Богатый питательный состав ягоды улучшает плотность костей. В частности, высокий уровень витамина К помогает регулировать усвоение кальция;
- Улучшение сексуального здоровья. Клюква богата витаминами А и С, которые улучшают потенцию и способствуют здоровью репродуктивной системы.