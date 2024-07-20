Врач-диетолог рассказал, кому нельзя пить квас

Квас - очень полезный напиток, который повышает общий тонус организма человека, оказывает положительное воздействие на нервную систему, придаёт силы, борется с бессонницей, депрессией и неврозами, а также способен избавить от авитаминоза, цинги, укрепить зубы и эмаль.

Однако данный напиток имеет и много противопоказаний. Диетолог-консультант Алексей Кабанов в интервью изданию «Спорт-Экспресс» рассказал, кому пить квас нельзя.

В частности, специалист рекомендует отказаться от него беременным и кормящим мамам, а также людям с заболеваниями печени.

«Запрет связан с этанолом, содержащимся в напитке, – пояснил он. – Квас – это слабоалкогольный напиток с крепостью 0,7 % до 2,6 %. В больших количествах он может навредить организму».



Кроме того, по словам Кабанова, с осторожностью данный напиток следует пить и тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, например, гастрит или язва. Особенно это касается любителей кислого кваса, который часто используют в окрошке.

«Такой квас может принести вред при повышенной кислотности желудка. Поэтому важно проконсультироваться с вашим гастроэнтерологом», – резюмировал диетолог, добавив, что здоровым людям можно пить не более 300 мл кваса в день и не чаще двух раз в неделю.



Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач Екатерина Кашух рассказала о вреде кваса для человеческого организма.