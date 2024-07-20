Пилон: преимущества для здоровья в 40+

Каждый, кто хоть раз наблюдал за выступлением на шесте, знает, что эти танцоры безумно гибкие, грациозные и подтянутые. Сила верхней части тела и пресса, и ног необходимы для того, чтобы подниматься и переворачиваться, делать сальто и безопасно падать вниз головой, а также вращать весь вес своего тела вокруг шеста с помощью только одной руки. Это просто какие-то сумасшедшие люди, честное слово!

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Но кто, собственно, сказал, что танцы на шесте — это только для молодых? Эта затея в возрасте 45—50 лет может показаться странной, но почему? В конце концов, это всего лишь еще одно занятие. Фитнес на шесте идеально подходит для всех возрастов, и обучение танцам на шесте не должно ограничиваться возрастом. Вообще говоря, цифра в паспорте — это никак не повод прекращать активную жизнь, если она вам нравится.

Давайте рассмотрим конкретные причины, по которым танцы на шесте подходят всем, и преимущества, которые они дают, независимо от вашего возраста.

Веселое кардио

«Фитнес-танцы на шесте — это один из самых веселых способов сжечь калории, привести мышцы в тонус и получить массу удовольствия! Кардиотренировки необходимы для потери жира, снижения уровня холестерина, а также для поддержания здоровья сердца и кровяного давления», — объясняет фитнес-тренер Наталья Романова.



Но при этом большинство людей кардио не так чтобы обожают. Проводить 30 минут на беговой дорожке или стационарном велосипеде много раз в неделю — утомительно и скучно. Но танцы на шесте — это очень увлекательно и захватывающе.

Отличная силовая тренировка

Понятно, что даже для того, чтобы просто висеть на шесте, нужно прикладывать нешуточные усилия. Не говоря уже об активных перемещениях с переворотами.

«Исследования показали, что силовые тренировки могут увеличить минеральную плотность костей позвоночника, что является отличной защитой от остеопороза и особенно важно для женщин старше 40 лет. Здоровые, сильные мышцы, развитые танцами на шесте, могут означать более крепкие и здоровые кости», — рассказывает Наталья.



Легко научиться в любом возрасте

Танцы на шесте — это то, что не требует предыдущего опыта. Вы можете быть совершенным новичком и все равно научитесь крутым трюкам и движениям. Танцы на шесте требуют много практики и помогают укрепить все тело. Так что, если вы совсем никогда не пробовали танцевать или забираться наверх по канату, ничего страшного.

Вы будете становиться сильнее с каждым днем и начнете потихоньку разучивать движения с первого дня.

«Да, у женщины 40 лет уйдет, возможно, чуть больше времени на освоение всех элементов, чем у 20-летних девчонок. Ну и что с того? Это же не соревнования на скорость», — подчеркивает тренер.



Уверенность в себе

Уверенность в себе и самооценка не уходят с возрастом. Что может быть лучше для укрепления уверенности в себе и позитивного образа тела, чем pole dance фитнес? Уже через несколько недель занятий танцами на шесте вы начнете замечать изменения в своем теле и в том, как много энергии у вас в течение дня.

Ваша одежда начнет сидеть на вас по-другому, тело станет более упругим, и вам даже захочется надеть другие платья или джинсы, демонстрирующие те части тела, которые вы раньше и не мечтали показать.