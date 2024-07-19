Диетолог рассказала, какие продукты помогут укрепить иммунитет

После аномальной летней жары погода становится холоднее, что может привести к простудным заболеваниям. Чтобы защитить себя от перепадов температуры, важно укрепить иммунитет. Врач-диетолог Анастасия Тараско порекомендовала включить в рацион ряд продуктов.

Для формирования клеток иммунитета необходимо употреблять белковую пищу: курицу, тофу, яйца, бобовые, рыбу.

Также полезны нормализующие процессы в организме продукты, в составе которых есть витамины B и C: картофель, апельсины, гранат, морковь, персики.

Гречка, булгур и цельные злаки содержат клетчатку, необходимую для здоровья микробиома кишечника, который влияет на иммунитет. Клубника, черника и другие сезонные ягоды богаты антиоксидантами и витаминами, необходимыми для здоровья.

Тараско порекомендовала в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» менять рацион в зависимости от сезона и включать разнообразные продукты для полноценного питания.

Ранее о том, чем питаться, когда за окном жаркая погода, рассказала диетолог, член Национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова.