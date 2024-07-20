Названы серьезные последствия недостатка сна

Недостаток сна может привести к сахарному диабету второго типа, пишет «Радио 1» со ссылкой на зарубежные СМИ. К этому заболеванию также может привести нарушение режима сна.

Ученые наблюдали за 84 тысячами человек в течение семи с половиной лет и обнаружили, что даже незначительные отклонения от обычного графика сна, примерно на час от ночи к ночи, могут повысить вероятность заболевания, — объяснили специалисты.



Эксперты отметили, что высокому риску подвержены люди, которые спят меньше шести часов в сутки. Рекомендуется соблюдать регулярный режим сна, поскольку здоровый сон важен для восстановления организма, нормального обмена веществ и поддержания общего здоровья.

Ранее психолог Дмитрий Шкинев заявил, что тревожные мысли перед сном могут указывать на неразрешенные проблемы в дневное время. Он добавил, что мозг нередко пытается систематизировать прожитые события и создавать прогнозы.

До этого психолог Станислав Самбурский рассказал, что ночные кошмары могут повторяться из-за внутренних страхов. По его словам, они также могут быть связаны с тревожным состоянием или личными переживаниями. Психолог отметил, что также неразрешенный конфликт или психологическая травма могут стать причиной регулярных страшных снов.