Эндокринолог предупредила о рисках "быстрой" еды вне дома

Опросы показали: россияне все чаще покупают готовую еду - блюда в контейнерах, выпечку и кофе из автоматов. Это подтверждается и ростом объемов продаж таких блюд. Врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова предупреждает, что готовая еда должна быть исключением, если мы хотим оставаться здоровыми, и объясняет, почему.

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"С каждым годом оборот готовой еды только растет. К концу 2024 он может увеличиться на 29% - такие данные приводит "Infoline-Аналитика". Людям просто не хватает времени на самостоятельное приготовление пищи. Особенно это касается тех россиян, которые живут в одиночестве и в небольших квартирах. А таких, согласно статистике, за последние 13 лет стало вдвое больше", - отмечает доктор Павлова в своем Telegram-канале.



Действительно, дети вырастают, а "для себя" готовить не хочется, гораздо проще зайти в супермаркет за свежей выпечкой и кофе из автомата или заказать готовые блюда в контейнерах (можно сразу на неделю). Меню в таких доставках становится все разнообразнее - этот вид бизнеса бурно развивается и теснит даже "стационарный" общепит - пекарни, кофейни, кафе. И все же врач не рекомендует "подсаживаться" на готовую еду, как и на полуфабрикаты, которые порой требуют только минимальной тепловой обработки.

"Современные проблемы требуют современных решений, но я рекомендую не злоупотреблять готовой продукцией, потому что вы не можете ручаться за состав блюд, контролировать уровень соли и сахара, количество калорий", - объясняет Павлова.



Она отмечает, что есть исключения - некоторые фирмы по доставке блюд позиционируют себя как производителей здоровой пищи, предлагают меню из блюд, приготовленных по всем ЗОЖ-канонам: паровые котлетки, запеченную рыбу, много зелени и овощей, минимум масла, соли и сахара. Весь вопрос в том - на самом ли деле они придерживаются принципов, о которых заявляют, рекламируя свою продукцию.

"Если вы доверяете производителю и действительно не находите времени на самостоятельную готовку, то, вероятно, это выход", - отмечает Павлова.



Но все же, по мнению доктора, лучший вариант - покупать продукты самостоятельно и готовить их дома - так можно точно выверить собственное меню и быть уверенным, что наверняка получаешь пользу для здоровья.