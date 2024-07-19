Как правильно сидеть, чтобы не болела спина

Наверняка схематичные изображения людей с идеальной осанкой за столом знакомы вам еще со школы. Только вот живые люди, в отличие от нарисованных, с трудом могут сохранять это образцовое положение часами напролет. Мы устаем, плечи «уходят» вперед, а спина округляется. Значит ли это, что офисные работники обречены на боли в спине? К счастью, нет.

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«Постоянная смена позы является неотъемлемой частью здорового сидения. Большинство из нас проводят в сидячем положении до 12 часов в день, и как бы мы ни старались сохранять одну позу, стресс, накопленный за день, накапливается в нашем организме, осанка выходит из-под контроля», — объяснила доктор Линдси Мильоре изданию CB.



Несмотря на отсутствие необходимости сохранять идеально ровное положение спины, долго сутулиться, по мнению эксперта, все же нельзя. Секрет здоровой спины, по ее словам, в постоянном движении и смене поз.

«Выполняя даже самые незначительные движения в положении сидя, вы сможете заметно повысить уровень комфорта и улучшить состояние здоровья, включая снятие мышечного напряжения, улучшение кровообращения и даже повышение производительности», — заявила Мильоре.



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