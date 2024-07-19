Помогает ли оливковое масло защититься от похмелья

С давних времён люди ищут средства от похмелья. Недавно внимание привлекла идея о приёме для этого оливкового масла перед употреблением алкоголя. Но работает ли это?

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Предполагается, что оливковое масло обволакивает желудок и замедляет всасывание алкоголя. Это уменьшает симптомы похмелья. Однако это всё не имеет под собой научной основы и должно восприниматься с большой долей скептицизма.

Жирная пища действительно может в некоторой степени задержать всасывание алкоголя, но эффективность этой практики сомнительна. Всасывание алкоголя в основном происходит в тонком кишечнике, а около 20% спиртного всасывается в желудке. Это значит, что даже если оливковое масло замедлит первоначальное всасывание в желудке, то большая часть алкоголя всё равно будет всасываться позже в процессе пищеварения.

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Метаболизм организма или естественное расщепление алкоголя, при котором печень химически изменяет его с помощью собственного белкового механизма, — это основная причина симптомов похмелья. То есть обезвоживания, тошноты, головных болей. Оливковое же масло не вмешивается в этот процесс так, чтобы это могло избавить от похмелья.

Существуют другие более эффективные и проверенные способы предотвращения или облегчения похмелья. Это гидратация (пейте воду до, во время и после употребления алкоголя), питание (перед употреблением спиртного съешьте продукты, содержащие много белков, жиров, сложных углеводов), умеренность (пейте умеренно), восполнение питательных веществ (после спиртного употребляйте спортивные напитки, овощи, фрукты).

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