Губернатор ЯНАО рассказал, как отвадить молодежь от наркотиков

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел заседание антинаркотической комиссии округа. На нем он заявил, что энергию молодежи нужно направлять в правильное русло и объяснил, как это сделать. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

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По словам губернатора, в случае с молодежью крайне важна профилактика — молодых людей на время каникул нужно заинтересовывать увлекательными и созидательными занятиями, тем более, что условия для этого в регионе созданы превосходные.

Директор окружного департамента региональной безопасности Сергей Неустроев сообщил, что в первом полугодии 2024 вовлеченность ямальцев в незаконный оборот запрещённых веществ, а также криминогенность наркомании снизились.

Ранее мы рассказывали, что салехардца, уговорившего подростка попробовать наркотик, отправили на скамью подсудимых.