Технологическая гигиена: устройства для поддержания здоровья зубов

Первое, что делают многие люди после пробуждения с утра, — сначала чистят зубы, а потом уже завтракают. Это образ жизни, который многие считают правильным и здоровым. Однако некоторые врачи заявляют, что полезно для здоровья завтракать, не чистя зубы. Эта точка зрения вызвала ожесточенное сопротивление со стороны многих людей. Большинство людей считают, что очень негигиенично завтракать, не почистив зубы. Но не так важно к какой категории вы себя относите, так как этот ежедневный ритуал лучше не пропускать. А сделать его более эффективным помогут эти устройства.

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Ирригатор MIGA NEW

Основная задача ирригатора – избавить зубной ряд от любых остатков пищи, особенно это актуально при носке ортодонтических конструкций. Помимо этого, гаджет может использоваться для очищения языка и щек, что позволяет устранить неприятный запах изо рта.

Особенности данной модели ирригатора: компактность, 3 режима работы (деликатная, средняя и импульсная очистка), 3 вида насадок от стандартной до сопла для языка, ультрафиолетовое обеззараживание сопел. Аккумулятор емкостью в 1050 мАч позволяет забыть о перезарядке устройства более чем на неделю.

Ультрафиолетовый стерилизатор зубных щеток

Промыть щетку под проточной водой – просто, но не все микробы на щетинках смываются, а значит возрастает вероятность появления различных воспалительных заболеваний слизистой оболочки рта, а также и кариеса. Снизить вероятность этого можно с помощью ультрафиолетового стерилизатора для зубных щеток - Xiaomi Dr. Meng UV Toothbrush Sterilizer.

Особенности данной модели: настенное крепление, щетки висят, некоторые модели щеток могут помещаться в отсек боком, аккумулятор на 5200 мАч, дозатор для зубной пасты, датчик движения для включения и выключения дезинфекции.

Автоматическая «зубная нитка»

Да, да – это устройство избавит от кропотливой рутины, так как все сделает за вас. Электрическая зубная нитка Flaus совершает до 300 колебаний в секунду, что позволяет провести тщательную очистку зубов.

Особенности данной модели: 3500 мАч аккумулятор, три скорости вибраций от тщательной очистки до нежного массажа десен, сменные насадки - в базовый комплект входит всего 45 единиц.

Звуковая зубная щетка

Звуковые зубные щетки при правильном использовании превосходят обычные, так как избавляют от ошибок неверной техники, с помощью интервального таймера контролируют время чистки зубов.

Электрическая щетка PECHAM Perfect Smile обеспечивает чистку с помощью звуковой технологии в 40 000 колебаний в минуту, имеет водонепроницаемый корпус, 5 режимов работы, а встроенный аккумулятор позволяет использовать устройство около 60 дней без подзарядки.