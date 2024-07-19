Врач рассказала, можно ли совмещать спорт с алкоголем

Врач Любовь Дроздова назвала вредным заблуждением возможность совмещать спорт и здоровое питание с потреблением пива и алкоголя вообще. Эти вещи полностью несовместимы.

© runews24.ru

Пиво является высококалорийным продуктом, который может с легкостью обнулить все ваши результаты, достигнутые длительными физическими нагрузками и следованием правильной диете. Диетолог Маргарита Петухова также рекомендует при похудении первым делом отказаться от алкоголя.

Спиртное плохо воздействует на ЦНС и снижает общую выносливость и повышает усталость мышц, что неизбежно сказывается и на спортивных достижениях. Кроме того, алкоголь не в лучшую сторону меняет и внешнюю физическую форму.

Ученые доказали, что лишний вес в любом возрасте после 20 лет сказывается на работе сердца в старости, даже если похудеть.