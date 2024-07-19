Стало известно, какая специя помогает сжигать «плохой» холестерин

Коллектив исследователей из Индонезии и Швейцарии выяснил, что такая известная приправа, как куркума, положительно сказывается на снижении уровня «плохого» холестерина в организме. Полезные свойства специи содержатся в веществе куркумине, которое и придает ей такой яркий цвет.

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Куркумин способствует снижению триглицеридов и липопротеинов, создающих в сосудистой системе человека холестериновые бляшки. Регулярное употребление блюд с добавлением куркумы снижает их уровень на треть.

Кроме того, куркуму в составе различных блюд полезно употреблять при мигренях, а также болезнях печени и сердца.

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