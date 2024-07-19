Шесть принципов интуитивного питания

В основе системы интуитивного питания лежит идея о том, что внимание к сигналам собственного тела может быть более эффективным методом регуляции веса, чем тактика подсчета калорий, деления продуктов на «хорошие» и «плохие» и прочих ограничений. Лучше понять суть помогут следующие 6 принципов.

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Чувствуйте насыщение

Подобно тому, как мы обращаем вниманием на голод, важно также замечать сигналы о том, что вы больше не голодны. Хорошей тренировкой в этом может быть следующий лайфхак: сделайте 2-3 паузы в процессе приема пищи и прислушайтесь к себе, ответив на вопросы: нравится ли вам еда, какова она на вкус, насколько вы голодны в данный момент и сколько еще вам предположительно нужно для насыщения?

Не будьте категоричны

Вам не обязательно все время образцово питаться, чтобы рацион оставался сбалансированным. Выбирайте продукты, которые полезны для вашего здоровья, имеют приятный вкус и при этом позволяют вам чувствовать себя хорошо. И если время от времени вы перекусываете менее полезными блюдами, не нужно корить себя за это. К примеру, не обязательно полностью отказываться от картофеля, если вы его обожаете, и через силу есть полезные, но ненавистные продукты.

Распознавайте эмоции

Ограничение в еде может спровоцировать потерю контроля и эмоциональное (психогенное) переедание, когда чувства голода и насыщения уходят на второй план, а цель состоит в том, чтобы «заесть», успокоить такие эмоции, как тревога, одиночество, скука и гнев. В рамках интуитивного питания ваша цель — научиться распознавать свои негативные эмоции и находить способы справиться с ними, не прибегая к еде.

Откажитесь от «диетического» мышления

Диетическая культура превозносит одни продукты и демонизирует другие, к тому же делая из снижения веса соревнование, словно стройность идет в комплекте с более высоким социальным статусом. Откажитесь от идеи, что похудеть можно быстро, легко и навсегда — первые два пункта могут обещать только рискованные методы, а над временем не властен абсолютно никто. Осознайте, что «детокс»-чай в руках у блогера — это не более чем маркетинг. Все полезные продукты в разумных количествах — продукты для стройности.

Осознайте ценность голода

Перекусите, если вы проголодались, вместо того чтобы дожидаться основного приема пищи. Если у вас возникают трудности с частностью, придерживаетесь трехразового питания и перекусов между завтраком, обедом и ужином. Также обращайте внимание, что вы чувствуете, когда голодны — возможно, это трудности с концентрацией, раздражительность или усталость. Таким образом, своевременность питания становится более очевидной.

Уважайте свое тело

Практикуя интуитивное питание, вы должны уважать свое тело независимо от его размера. Важно начать с убеждения, что вам не нужно уменьшать себя до определенного размера или придавать себе определенную форму. Уважение к себе и практика принятия своего тела (или даже нейтрального отношения к нему) могут помочь вам наладить более здоровые отношения с едой в долгосрочной перспективе.