Напиток для повышения качества сна и крепких костей

Множество исследований подтверждают пользу вишневого сока: ученые считают, что этот натуральный терпкий напиток может помочь при бессоннице и улучшить качество сна. Дело в том, что вишня содержит мелатонин — тот самый гормон, который помогает регулировать циклы отдыха и бодрствования. Правда, количество мелатонина в вишневом соке относительно невелико, поэтому эксперты не исключают, что за способность сока улучшать качество сна могут быть ответственны другие механизмы.

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Вишня также содержит триптофан — аминокислоту, которая помогает в выработке мелатонина и серотонина, нейромедиатора, который может улучшить настроение и качество сна. Исследование с привлечением участников старше 50 лет, страдающих бессонницей, показало, что употребление 240 миллилитров, или примерно одной чашки вишневого сока, два раза в день приводит к увеличению времени сна.

Также есть некоторые доказательства того, что вишневый сок помогает предотвратить возрастную потерю костной массы у женщин. Точный механизм влияния вишневого сока на здоровье костей все еще не изучен, но исследователи предполагают, что это может быть связано с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами напитка.