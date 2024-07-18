Хореограф рассказал об особенностях барре-фитнеса

Барре-фитнес подойдет не только для тех, кто занимался хореографией, но и для новичков в этой сфере. Об этом рассказала хореограф Татьяна Пушкарева, передает Pravda.Ru.

© Газета.Ru

Она пояснила, что барре основано на сочетании балетных упражнений, функционально-силового тренинга, йоги и пилатеса. По ее словам, такие упражнения будут нагружать все группы мышц.

«В среднем за месяц барре можно прийти в хорошую физическую форму при условии, что вы действительно будете погружены в тренировку. Происходит укрепление мышц, снижение жировой прослойки, постановка осанки, даже изменение походки», — отметила Пушкарева.



Фитнес-директор Евгений Мосалев до этого говорил, что берпи является одним из самых сложных комплексных упражнений со своим весом, оно является многосуставным и высокоинтенсивным. При этом он уточнил, что это упражнение подойдет не всем. Поэтому перед его выполнением тем, у кого есть проблемы с коленным или плечевым суставами, а также позвоночником, рекомендуется проконсультироваться с врачом.