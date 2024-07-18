Инфекционист разрешил целовать питомцев

Нижегородский инфекционист Екатерина Кулова разрешила целовать питомцев, сообщает главный редактор «Стационар пресс» Алексей Никонов в соцсетях. Эксперт напомнила, что между животным и человеком формируется психологическая связь. Присутствие питомца, тактильный контакт, объятия и поцелуи улучшают эмоциональное состояние владельца, активируют кровоток, согревают тело, нормализуют давление и сердечный ритм.

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«Целовать питомцев можно! Инфекционист Екатерина Кулова признаётся, что и сама это делает», — отметил Никонов.



Тем не менее, специалист советует соблюдать правила — следить за гигиеной питомца после прогулок, не кормить сырой рыбой, мясом и яйцами, проводить уборку со средствами дезинфекции, мыть лоток и миски, обрабатывать от эктопаразитов, проводить плановые вакцинации и осмотры у ветеринара, раз в 3 месяца проводить дегельминтизацию и не допускать контактов с дикими животными.

«И помните, что не только животное может заразить нас, но и мы его: от человека питомец может подцепить лишай, сальмонеллез и ту же глистную инвазию», — заключил Никонов.



Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что в Роскачестве напомнили о правилах посещения общепита с животными.