Пить перед сном: чем полезна рисовая вода

Многие из нас мечтают быстро похудеть. В одном видеоролике в соцсетях утверждается, что в этом помогает одна смесь, которую нужно пить перед сном.

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Рисовая вода, как считается, при употреблении ускоряет обмен веществ и избавляет от лишнего веса. Для её приготовления вам нужно взять два стакана воды, щепотку соли, три столовые ложки риса.

Добавьте рис в воду и варите всё около 15 минут. Затем после закипания всё посолите.

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Известно также, что рисовая вода помогает избавиться от кожных пятен, защищает волосы от выпадения. Рис же сам по себе поддерживает здоровье кишечника, предотвращает возникновение рака (особенно рака желудка, пищевода, кишечника).