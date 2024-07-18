Специалист перечислил способы сохранить бодрость в жару

Главный внешний специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова рассказала, что сохранить продуктивность и бодрость в жару можно с помощью нескольких способов. Их врач перечислила «Известиям».

© Lenta.ru

Первым делом доктор обратила внимание на то, что сохранить продуктивность в жаркое время года поможет жесткий график работы и отдыха. По ее словам, следование расписанию помогает минимизировать стресс.

«Стоит потреблять достаточное количество воды, выбирать легкие блюда, богатые витаминами, проводить перерывы на свежем воздухе», — добавила специалистка.



Для комфортной работы в жару необходимо использовать кондиционеры, вентиляторы, а рабочее место следует проветривать, рекомендовала Дроздова. Она также посоветовала носить легкую одежду, избегать кофеина и алкоголя, минимизировать переработки.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова заявила о разрушительном воздействии жары на психику. По словам врача, в жаркую погоду людям сложно сдерживать агрессию, а мыслительные реакции становятся заторможенными.