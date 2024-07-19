Как правильно тренировать мозг

Физические упражнения - один из действенных способов сохранить здоровье мозга. Врач советует гулять, кататься на велосипеде или тренироваться на свежем воздухе. Упражнения помогут улучшить кровообращение, снять стресс и крепче спать.

Питание защищает клетки мозга от повреждающих воздействий. Нужно включить в рацион жирную рыбу (лосось, сельдь, сардины), чернику, орехи и листовую зелень. А от сахара и продуктов с химическими добавками стоит отказаться, так как они снижают когнитивные функции.

Важно постоянно нагружать мозг. Полезны изучение нового языка и освоение музыкального инструмента, а также решение головоломок, судоку и кроссвордов.

Также существуют специальные упражнения для тренировки мозга - рисовать двумя руками одновременно разные предметы, использовать нерабочую руку, попробовать передвигаться по квартире вслепую. Полезны также незнакомые запахи и посещение новых мест.

Кроме того, необходимо поддерживать высокий уровень умственной активности, следить за давлением, своевременно проходить диспансеризацию и профосмотры, пишет pravda-nn.

А недавно невролог рассказал, какие продукты улучшают работу мозга.