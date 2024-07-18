Тренер назвал одно из самых сложных упражнений с собственным весом

Фитнес-тренер Евгений Мосалев назвал одно из самых сложных упражнений с собственным весом. Его цитирует NewsInfo.Ru.

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По словам Мосалева, таким упражнением является берпи. Тренер объяснил, что оно не подходит новичкам.

«Берпи далеко не всем рекомендовано. Тем, у кого есть проблемы с коленным или плечевым суставами или с позвоночником — грыжи, протрузии или сколиоз, не стоит выполнять это упражнение», — заявил он.



Также Мосалев раскрыл правильную технику выполнения берпи. Исходное положение — стоя.

«Затем нужно выполнить приседание, после этого переход прыжком в упор лежа, отжимание, возвращаемся в положение упор присев, и из него делаем прыжок, ставя ноги врозь, а руки через стороны поднимаем, затем снова — приседание, отжимание и прыжок», — рассказал он.



Ранее фитнес-эксперт Эдуард Каневский назвал берпи в числе упражнений, которые позволят эффективно тренироваться при нехватке времени. Он отметил, что новичкам упражнение может даваться тяжело, поэтому стоит стартовать с медленного выполнения.