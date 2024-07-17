Коллаген: зачем он нужен и как его правильно принимать

Коллаген стал настоящей звездой — что косметологии, что нутрициологии. Мы выучили, что просто мазать лицо даже самыми прекрасными кремами не достаточно, поскольку красота, здоровье и молодость кожи начинаются изнутри. А вокруг огромное количество добавок с коллагеном в пилюлях и порошках — и совершенно непонятно, какие из них лучше и вообще, работают ли они? Разбираемся в вопросе вместе.

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Типы коллагена

Начнем с начала. Для тех, кто не в курсе, коллаген — это самый распространенный белок в нашем организме. Он является основным компонентом соединительных тканей, из которых состоят некоторые части тела, включая кости, связки, кожу и мышцы. Он составляет одну треть всех видов белка и обеспечивает структуру кожи, а также укрепляет кости. Все эти свойства делают коллаген отличным средством, которое помогает укрепить кожу, придает ей эластичность и увлажняет, делая ее более эластичной и мягкой.

Коллаген бывает разных типов: 1, 2 и 3. Каждый из них имеет разную аминокислотную последовательность. Коллаген 1 типа: находится в сухожилиях, связках, роговице глаз, костях и эпидермисе. Коллаген 2 типа: содержится в хрящах. Коллаген 3 типа: располагается в коже и кровеносных сосудах.

«В составе всех типов аминокислоты: глицин, пролин и гидроксипролин, иногда называемый трипептид, но они располагаются по-разному. То есть, если возникает конкретная проблема с кожей, решать ее нужно адресно, а не просто пить абы какой коллаген или ежедневно есть холодец. То есть эффект-то, возможно, и будет — но совсем не такой (или вовсе не такой), какой вам был нужен изначально», — объясняет нутрициолог Елена Мухина.



С возрастом уровень коллагена постоянно снижается

С 18 лет содержание коллагена в организме начинает снижаться: даже когда мы правильно и сбалансированно питаемся, поступающих с едой аминокислот постепенно начинает не хватать.

«Кожа становится менее упругой, появляются морщины, суставы начинают "скрипеть" и теряют подвижность, нарушается работа ЖКТ. Причина — в том числе, в коллагене, точнее, в его недостатке», — рассказывает Елена.



Ок, начали принимать коллаген в добавках. Что происходит?

Большинство аминокислот уходят на восполнение недостатка энергии и на восполнение дефицита белка в организме. То есть: прежде, чем пить коллаген, сидя на диете из трех листиков салата с двумя капельками росы, разбираемся с питанием.

«На практике это значит вот что: белок едим ежедневно и не меньше 50 г, это две большие порции мяса, рыбы, курицы или бобовых, тогда добавки будут работать на возвращение молодости кожи, а не на более насущные, с точки зрения умного организма, проблемы», — говорит Елена.



Какой коллаген лучше

Принимать нужно гидролизованный или пептидный коллаген, он лучше впитывается в кровь и идет туда, куда нужно. Коллагеновые комплексы с гиалуронкой тоже показали свою эффективность, они помогают улучшить тон и текстуру кожи, уменьшают количество и глубину морщин. Хорошо, конечно, для усиления эффекта применять средства с гиалуронкой и наружно.