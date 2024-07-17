Как правильно тренировать мозг

Мозг человека способен развиваться на протяжении всей жизни. Особенно важно нагружать его в старшем возрасте, ведь без должной активности начинают страдать когнитивные функции, и в первую очередь память. О том, как сохранить ясность ума и свою память на долгие годы, корреспонденту сайта Pravda-nn.ru рассказала главный внештатный психиатр министерства здравоохранения Нижегородской области Людмила Афанасьева.

Чтобы сохранить память, нужны физическая и социальная активность, правильное питание и регулярная нагрузка на мозг.

Один из действенных способов сохранить здоровье мозга — физические упражнения. По словам главного внещтатного психиатра области, это могут быть пешие прогулки, езда на велосипеде или просто занятия на свежем воздухе. Упражнения улучшают кровообращение, снимают стресс и помогают крепче спать. Высыпаться очень важно. Сон необходим мозгу для обработки информации и восстановления.

Еще один важный фактор — питание. Сбалансированная диета позволяет защитить клетки мозга от повреждающих воздействий. Как отмечает Людмила Афанасьева. положительно действуют на головной мозг жирная рыба (лосось, сельдь, сардины), а также черника, орехи, листовая зелень. А вот избыток сахара и некоторые химические добавки могут способствовать снижению когнитивных функций.

Важно также постоянно давать мозгу нагрузку.

«Создавать новые нейронные связи мозга помогает изучение нового, — отмечает специалист. — Очень полезны изучение нового языка и освоение музыкального инструмента. Решение головоломок, судоку и кроссвордов тоже тренируют мозг, но при одном условии: если вы решаете их нечасто. Если же каждый день вы заполняете по десять кроссвордов и сходу можете назвать столицы Мадагаскара, Мозамбика и Сомали, эти виды головоломок для вас – рутина, и мозг к ним уже привык».



Существуют специальные упражнения для тренировки мозга. Например, рисовать на бумаге одной рукой треугольник, а другой – квадрат. Изобразить их по отдельности не составит труда, но если делать это одновременно, мозг будет озадачен.

Используйте нерабочую руку: левую, если вы правша, и наоборот. Например, причесывайтесь или чистите зубы «слабой» рукой. Это активирует моторную кору в противоположном полушарии, что эффективно скажется на работоспособности.

Включите нерабочие сенсоры. Попробуйте передвигаться по квартире или принимать душ вслепую, определите наощупь тип предмета или достоинство монетки. Это сильно обостряет остальные органы чувств.

Пробуйте новые запахи. Обоняние напрямую связано с мозговым эмоциональным центром. Вдыхайте эфирные масла и прочие запахи, новые ощущения запустят работу мозга!

Посещайте новые места. Каждое новое место – встряска для мозга. Он начинает анализировать ситуацию, копить данные, обостряются все органы чувств. Чаще посещайте музеи, выставки, постройте новый маршрут на работу.

Для сохранения здоровья мозга важно сохранять высокий уровень умственной активности, следить за давлением и обязательно своевременно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры.