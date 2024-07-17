Лимоны оказались полезны для профилактики смертельно опасных болезней

Для профилактики инфаркта и инсульта и некоторых других смертельно опасных болезней полезно регулярно есть лимоны, посоветовал диетолог Алексей Кабанов. Об этом пишет РИА Новости.

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Кабанов рассказал, что лимон не только способствует снижению риска развития инфаркта и инсульта, но и при регулярном употреблении помогает защититься от онкологических заболеваний, диабета. По его словам, этот цитрус помогает организму усваивать железо и улучшает цвет лица.

«Пара долек лимона в день зарядят организм необходимыми витаминами, помогут снизить давление и поучаствуют в синтезе многих гормонов», — добавил специалист.



Лимоны, подчеркнул Кабанов, оказались рекордсменами по количеству полезных веществ в составе. Однако злоупотребление ими может вызвать аллергическую реакцию. Особенно осторожно стоит употреблять этот фрукт людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, так как могут спровоцировать обострение язвы, колит, гастроэнтерит.

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