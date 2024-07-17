Какие продукты стоит включить в рацион людям с гастритом

Врач-диетолог Алексей Березников поделился рекомендациями по составлению рациона для людей с гастритом. Он отметил, что полезно употреблять молоко при проблемах с желудком, при условии отсутствия аллергии на него.

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Также он указал на ценность некислых молочных продуктов, таких как творог с жирностью 9 или 18 процентов. Березников также упомянул, что при отсутствии атеросклероза и избытка холестерина рекомендуется употребление сливок.

Диетолог рекомендовал включить в рацион пациентов с гастритом рыбу, нежирное мясо птицы (курицу или индейку), говядину, предпочтительно вареные или тушеные. Он также отметил полезность овсяной каши на молоке и киселя, поскольку эти продукты обволакивают слизистую оболочку желудка, защищая её.

В завершение Березников подчеркнул важность регулярного питания при гастрите - четыре-пять раз в день небольшими порциями.