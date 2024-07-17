Кардиолог развеял миф о растворимом кофе

Растворимый кофе можно пить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказал кардиолог Герман Гандельманв в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. По его словам, в данном виде кофе практически нет вещества кафестола, который повышает холестерин.

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"В кофе цельном [заварном] содержится кафестол, который приводит к повышению холестерина на 8–10%. Соответственно, это увеличивает риск развития атеросклероза. В растворимом кофе кафестола практически нет, меньше в 24 раза [чем в заварном]", — объяснил врач.



Он добавил, что кофе содержит кофеин, который увеличивает активность мозга. Если сравнивать содержание кофеина в растворимом и в заваренном кофе, то в последнем этого вещества в 1,5 раза больше, 40 миллиграммов против 26, уточнил врач.

"Если кто-то думает, что кофе повышает давление — это заблуждение. Кофе давление снижает. Механизм такой: когда мы только выпиваем кофе, немножко учащается частота сердечных сокращений и, может быть, чуть-чуть поднимается давление. Но потом вступает мочегонный эффект, организм теряет воду и давление снижается", — отметил Гандельман.



Ранее врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова предупредила, что любителям кофе лучше отказаться от добавления в него молока. По ее словам, кофе сам по себе очень богат антиоксидантами, однако разбавление молоком делает напиток менее полезным.

Врач пояснила, что антиоксиданты нейтрализуют в организме свободные радикалы, которые поступают вместе с пищей и воздухом и вредят здоровым клеткам. Кроме того, кофе с молоком может не усваиваться у людей с непереносимостью лактозы.