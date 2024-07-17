Перистальтика кишечника: почему необходимо начинать свой день с воды

Люди сильно недооценивают простые ежедневные действия, отметила в беседе с изданием «Хибины» врач-инфекционист с 40-летней практикой Светлана Ищенко. По ее словам, главное — питье воды. Она рассказала, что сама начинает утро с небольшой вибрационной гимнастики. Затем врач выпивает мелкими глотками около 700 мл теплой воды.

© unsplash

"Нужно утренний прием довести хотя бы до двух стаканов. Начинать можно со стакана и добавлять по 100 мл в три дня. Норма по жидкости для взрослого: 30 мл на 1 кг веса в день (из них 80 чистой воды)", — поделилась опытом врач.



Светлана Ищенко объяснила, что даже один стакан теплой воды натощак стимулирует перистальтику кишечника. Жидкость также омывает его стенки и очищает от токсинов и шлаков. Инфекционист отметила, что теплая вода растворяет затвердевшие жиры и обладает стойким слабительным эффектом.

Помимо этого, начнут уходить лишние килограммы, так как теплая вода увеличивает температуру тела, метаболизм ускоряется на 30% в течение 40 минут. Поэтому организм начинает сжигать больше калорий, отметила Ищенко.

Оливки благодаря содержанию эленоловой кислоты помогают сбросить лишний вес, заявляла ранее диетолог Ольга Редина. Она добавила, что это происходит за счет снижения уровня глюкозы в крови. Кроме того, на помощь в сбросе веса, по мнению диетолога, могут прийти орехи, так как они ускоряют метаболизм и уменьшают аппетит. В качестве полезного перекуса также можно назвать помидоры черри, перец, авокадо, огурцы, редиску и сельдерей с соусом на основе греческого йогурта, предложила диетолог.