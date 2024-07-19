Диетолог рассказала о причинах заедания стресса
Человек заедает стресс, потому что организм хочет компенсировать это состояние за счет мелкой моторики, поделилась с Пятым каналом диетолог-консультант и эксперт в области здорового питания Кристина Войт. По ее словам, на самом деле телу это не нужно.
Физиологически нам это не нужно. Организм просто хочет компенсировать мелкой моторикой наш стресс. Соответственно, наверняка многие замечали, что человек, когда нервничает, что-то делает физически. То ему нужно что-то нарезать, покурить, погладить. Быть может, прибраться, что-то кинуть. То есть в эти действия выходит стрессовая история, когда организм борется с этим, но не знает, куда направить эту энергию, — рассказала диетолог.
Она подчеркнула, что во время переживаний человек часто употребляет именно вредную еду, такую как фастфуд и сладости, за счет которых организм получает быстрые углеводы и легче расслабляется.
Войт добавила, что так заглушается не физический, а психологический голод и справиться с этим помогут психолог и диетолог. При этом заедание стресса — бич современности, с которым нельзя мириться, потому что он негативно влияет на мозг и вообще на качество жизни.
Диетолог отметила, что многие люди не едят весь день, а вечером пытаются компенсировать это большим количеством пищи. Это большая ошибка, потому что так организм всю ночь работает, переваривая еду, вместо отдыха, поэтому человек просыпается разбитым. К тому же в такой ситуации есть не хочется еще долго, а завтрак необходим, чтобы избавиться от стресса и не переедать. Поев с утра, человек четыре часа будет сыт, что снизит уровень его психического напряжения.
Офтальмолог Анна Семакина ранее предупредила, что от стресса можно ослепнуть. Вернуть зрение в таком случае может только психолог, добавила врач.