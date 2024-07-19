Диетолог рассказала о причинах заедания стресса

Человек заедает стресс, потому что организм хочет компенсировать это состояние за счет мелкой моторики, поделилась с Пятым каналом диетолог-консультант и эксперт в области здорового питания Кристина Войт. По ее словам, на самом деле телу это не нужно.

© РИА Новости

Физиологически нам это не нужно. Организм просто хочет компенсировать мелкой моторикой наш стресс. Соответственно, наверняка многие замечали, что человек, когда нервничает, что-то делает физически. То ему нужно что-то нарезать, покурить, погладить. Быть может, прибраться, что-то кинуть. То есть в эти действия выходит стрессовая история, когда организм борется с этим, но не знает, куда направить эту энергию, — рассказала диетолог.



Она подчеркнула, что во время переживаний человек часто употребляет именно вредную еду, такую как фастфуд и сладости, за счет которых организм получает быстрые углеводы и легче расслабляется.

Войт добавила, что так заглушается не физический, а психологический голод и справиться с этим помогут психолог и диетолог. При этом заедание стресса — бич современности, с которым нельзя мириться, потому что он негативно влияет на мозг и вообще на качество жизни.

Диетолог отметила, что многие люди не едят весь день, а вечером пытаются компенсировать это большим количеством пищи. Это большая ошибка, потому что так организм всю ночь работает, переваривая еду, вместо отдыха, поэтому человек просыпается разбитым. К тому же в такой ситуации есть не хочется еще долго, а завтрак необходим, чтобы избавиться от стресса и не переедать. Поев с утра, человек четыре часа будет сыт, что снизит уровень его психического напряжения.

Офтальмолог Анна Семакина ранее предупредила, что от стресса можно ослепнуть. Вернуть зрение в таком случае может только психолог, добавила врач.