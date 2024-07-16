Сок апельсина или апельсин: что полезнее

Апельсиновый сок намного полезнее, нежели сами апельсины, пишет портал Russian7.ru со ссылкой на исследование немецких ученых. По их данным, в апельсинах содержится огромное количество каротиноидов, которые вырабатывают витамин А и предотвращают развитие рака, однако человек лучше усваивает эти вещества вместе с соком. Дело в том, что в апельсинах содержатся волокна, мешающие полезным веществам проникать в организм человека.

В Германии провели эксперимент, в ходе которого по утрам участники исследования выпивали по стакану апельсинового сока, после чего у них брали анализы на наличие каротиноидов. В итоге выяснилось, что при выпивании стакана апельсинового сока человек получает в два раза больше полезных элементов, чем при употреблении одного апельсина.

С другой стороны, врач-диетолог Михаил Гинзбург уверен, что апельсиновый сок вызывает развитие возрастных болезней, в том числе сахарного диабета, атеросклероза, гипертонии и некоторых опухолей. Это Гинзбург объясняет отсутствием пищевых волокон, без которых, по его словам, всасывание фруктозы идет слишком быстро, что нарушает обмен веществ и приводит к проблемам со здоровьем. Поэтому предпочтение, по его словам, следует отдавать именно самому фрукту.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, что холодный кофе с апельсиновым соком является хорошим напитком для утоления жажды. Она подчеркнула, что в данном случае речь идет именно о кофе холодного настаивания, а не об остуженном напитке. Апельсиновый сок при этом снижает негативный эффект от кофе, в том числе нивелирует большую дозу кофеина и мочегонный эффект.