Диетолог рассказала, как восстановиться после выходных с вредной пищей

Если в выходные вы перебрали с нездоровой едой, то в понедельник вы можете чувствовать себя вялым и сонным. К счастью, есть способы это исправить.

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Подумайте о планировании питания. Начните с малого. Выберите два или три приёма пищи, которые хотите запланировать. Можете приготовить для этих приёмов пищи одно большое блюдо.

Запаситесь полезными закусками, которые можно взять с собой. Это могут быть предварительно очищенные дольки апельсина с очищенными фисташками, стаканчик йогурта с ягодами, сырные палочки с крекерами или молодая морковь с чашкой хумуса.

Отдайте приоритет воде. Перед кофе с утра выпейте стакан воды. Также берите воду с собой, когда пойдёте на улицу.

Выйдите на прогулку. Если вы не можете гулять, то совместите ходьбу по беговой дорожке с просмотром любимого телешоу. Также вместо этого можете записаться на фитнес.

Соблюдайте гигиену сна. Каждую ночь спите 7−9 часов. Известно, что качественный сон улучшает настроение, снижает уровень стресса, помогает избежать нездоровых привычек в еде.

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Увеличьте потребление клетчатки. Продукты с ней помогут восстановить пищеварение и сохранить сытость.

Разнообразьте свою тарелку. Ешьте разнообразные продукты и добавляйте цветные овощи или пробуйте разные способы приготовления еды.

Ставьте реалистичные цели. Стремитесь, чтобы тренировки были три-четыре раза в неделю, а не каждый день. Корректируйте свой план по мере необходимости и празднуйте каждый этап.

Найдите приятеля. Объединитесь с другом или членом семьи для поддержки. Вы можете запланировать регулярные встречи, чтобы обсуждать свой прогресс. Также благодаря чужой точке зрения вы сможете лучше понять свои сильные стороны и области для улучшения.

Практикуйте доброжелательный внутренний диалог. Не забывайте о сострадании к себе. Вам не нужно наказывать себя за выбор, сделанный на выходных. Вместо этого сосредоточьтесь на внесении позитивных изменений в будущее.

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