Зеленые и переспелые бананы: можно ли такие покупать и в чем разница

Врач Исанбаев: переспелые бананы лучше усваиваются. В магазинах частенько можно встретить чуть зеленоватые или чуть тёмные бананы. Скорее всего, такие брать будут хуже, так как первые ещё не созрели, а вторые — уже испортились. Так, вероятно, подумает потребитель. Но, как оказалось, и те и другие есть можно. Разбираемся, в чём разница.

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Переспелые бананы

По словам врача и специалиста по снижению веса Павла Исанбаева, переспелые бананы слаще и приятнее на вкус, а ещё мягче и лучше усваиваются у людей с чувствительным пищеварением. В них больше антиоксидантов, которые хорошо влияют на защиту организма от старения и стресса.

Недоспелые бананы

В таких бананах много резистентного крахмала — он оказывает оздоравливающее влияние на кишечник и его микрофлору, помогает снизить холестерин и уменьшить риск рака кишечника. Плюсом идёт улучшение чувствительности к инсулину.

Кроме того, в таких бананах меньше сахара, поэтому такие подойдут для диабетиков и тех, у кого просто высоковат сахар.

Эксперт посоветовал россиянами чередовать разные виды бананов, но вот людям с сахарным диабетом лучше выбирать только недоспелые плоды.

Зато тут «Секрет» назвал фрукт, который даже поможет снизить уровень сахара в крови. Диабетикам на заметку.