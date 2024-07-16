Простое упражнение для тех, кто хочет перестать сутулиться

Многим известна такая забава: упасть зимой на снег и помахать руками – а потом подняться и увидеть на снегу изображение ангела. Физиотерапевт рассказала, что эта детская радость – одно из эффективных упражнений для улучшения осанки. И снег здесь не обязателен – дома можно регулярно делать «ангела у стены», стоя у любой пустой стены помещения.

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При выполнении упражнения «ангел» задействуются мышцы, которые приводят в движение лопатки – средняя и нижняя трапециевидная и ромбовидная мышцы спины, а также вращательные манжеты плеч. Кроме того, в работу включаются постуральные мышцы, ответственные за удержание туловища в вертикальном положении и грудные мышцы, испытывающие растяжение.

По словам физиотерапевтов, экспертов журнала WG, такое простое, деликатное, безопасное упражнение как «ангелы у стены», может помочь придать верхней части тела силу и подвижность, необходимые для улучшения сгорбленной осанки.

Как правильно выполнять упражнение:

- встать спиной к стене, ноги на несколько сантиментов могут отходить от стены, колени в расслабленном состоянии, а ягодицы, середина спины и затылок должны соприкасаться с поверхностью, локти и тыльная сторона ладоней – тоже;

- локти следует согнуть под углом 90 градусов и расположить верхние части рук чуть ниже уровня плеч, чтобы получилась буква «W»;

- нужно напрячь мышцы живота для стабилизации корпуса и сохранить нейтральный прогиб в позвоночнике;

- держа руки согнутыми, необходимо поднять локти так, чтобы они оказались выше плеч, а ладони следует потянуть вверх, навстречу друг другу;

- вернуться в исходное положение.

Врачи рекомендуют выполнять три подхода по десять повторений. По их словам, это достаточно безопасное упражнение, которым практически невозможно себе навредить. Однако, если у человека есть проблемы с плечами, травмы, или он испытывает боль и дискомфорт при выполнении – не нужно это практиковать без рекомендации врача.